"بومبيو": تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران

قدم الشكر للسعودية والبحرين والإمارات على حماية المضيق

قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر تويتر الأربعاء، الشكر، للسعودية والبحرين والإمارات ودول أخرى على حماية مضيق هرمز من إيران، حسب العربية نت.

وقال بومبيو في تغريدة أخرى: "ساعدنا في تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران".

1

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442 01:11 AM

قدم الشكر للسعودية والبحرين والإمارات على حماية المضيق

"بومبيو": تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,037

قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر تويتر الأربعاء، الشكر، للسعودية والبحرين والإمارات ودول أخرى على حماية مضيق هرمز من إيران، حسب العربية نت.

وقال بومبيو في تغريدة أخرى: "ساعدنا في تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021