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شوارع وميادين بدت خالية من المارّة في إشارة إلى وعي المواطن.. و"سبق" توثق

شاهد.. الدقائق الأولى لتطبيق تقديم منع التجوّل بالطائف وانتشار قطاعات الأمن

مع الدقائق الأولى لتطبيق تقديم وقت بدء منع التجول في محافظة الطائف إلى الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً؛ لوحظ تواجد القطاعات الأمنية بشكل كبير في الشوارع الداخلية والطرقات السريعة والميادين؛ لرصد وضبط المخالفين للقرار؛ وسط التزام من الأهالي لتطبيق قرار وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس "كورونا".



ورصدت "سبق" مباشرة الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تطبيق تقديم منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً، وانتشارهم على الشوارع الداخلية والطرقات السريعة في محافظة الطائف، وسط انضباط وتقيد المواطنين والمقيمين بنظام تقديم الحظر؛ حيث بدت الشوارع والطرقات والميادين خالية من المارة؛ في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهما للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.



وكان قد أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، صباح اليوم، عن تقديم وقت بدء حظر التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، اعتباراً من اليوم، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.