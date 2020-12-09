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6 فرق إسعافية تابعة للهيئة أدت مهامها للوقوف على الجاهزية والاستعدادات

شاهد.. فرضية تحطم طائرة بمطار الملك خالد و"الهلال الأحمر" يشارك

شاركت الفرق الإسعافية التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، في تنفيذ فرضية تحطم طائرة.

جاء ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بمطار الملك خالد الدولي.

وشاركت ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر؛ لغرض الوقوف على جاهزية واستعدادات الهيئة للتعامل مع الحالات الطارئة.