أشد أيام التفشي.. كورونا في المكسيك: 353 وفاة و2000 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 353 حالة وفاة جديدة في أشد أيام التفشي في المكسيك منذ بداية الجائحة.

ووفقًا للإحصاء الرسمي؛ فقد رفعت الزيادة الجديدة في حالات الإصابة عدد الحالات المؤكدة إلى 38324 إصابة، إضافة إلى 3926 وفاة في المجمل.