"دورة تعقيم وغسل الحرم".. 7 مرات يوميًّا ومشربيات زمزم تُغلق

"الجعيد": 2160 لترًا على مدار الساعة والتنفيذ لـ480 عاملًا متجولًا

اتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تدابير احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا عبر خطط للتعقيم ولتنظيف وتطهير المسجد الحرام على مدار الساعة.



وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الخدمية برئاسة شؤون الحرمين، فهد الجعيد، أن 2160 لترًا من المعقمات والمطهرات يغسل ويعقم بها الحرم المكي الشريف بمعدل 7 مرات يوميًّا بدلًا من 4 مرات؛ جاء ذلك عبر اتصال هاتفي اليوم للقناة الأولى السعودية.

وأضاف: "يقوم 480 عاملًا متجولًا برش وتعقيم ما يقارب 1800 لتر يوميًّا برش معقمات في ساحات الحرم ودورات المياه".

وحول مشربيات زمزم وبرادات المياه، قال: "تم إغلاق مشربيات زمزم ورفع الحافظات جميعها وغسلها وتعقيمها في مغاسل الحافظات، ويتم توزيع عبوات ماء زمزم في أروقة الحرم وساحاته؛ وذلك بعد تعقيمها من الخارج ووضعها في حقائب خاصة وتوزيعها من قبل عمال مرتدين للكمامات والواقي".