جفاف العين.. إشارة هامة لمرض أكثر خطورة انتبه له

عبر التأكد من الكولاجين المكون لبياض العيون والقرنية

يمكن أن تشير مشكلات العيون إلى التهاب المفاصل، ووفقًا للخبراء تؤثر الالتهابات في الكولاجين، المكون الرئيس للنسيج الضام. وبما أن صلبة العين (بياض العين) والقرنية تتكونان من الكولاجين، فإن جفاف العين (متلازمة العين الجافة)، قد يكون علامة على التهاب المفاصل الروماتويدي. وإن ما يشير إلى جفاف العين هو الشعور بوجود جسم غريب فيها والجفاف وضبابية الرؤية.

وتشير Express إلى أن الأطباء سبق أن أعلنوا أن تنميل اليدين والقدمين قد يكون سببه التهاب المفاصل الروماتويدي. كما أن هذه الحالة قد تكون مرتبطة بأمراض العمود الفقري: الأورام، تنخر العظام، انزلاق غضروفي، أو تضيق القناة الشوكية.

والتهاب المفاصل الروماتويدي وفق روسيا اليوم: هو التهاب النسيج الضام مع إصابة المفاصل الصغيرة بالتهاب المفاصل التآكلي المجهول السبب، تصاحبه أمراض المناعة الذاتية المعقدة.

وقد يظهر هذا الالتهاب بعد جهد بدني مكثف، وصدمة عاطفية، وإرهاق، وفي مرحلة التغيرات الهرمونية، أو نتيجة تأثير عوامل سلبية أو عدوى مرضية.