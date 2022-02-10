على غرار الشريعة الإسلامية.. "خبر غير صحيح" يكشف "عدة المطلقة" في اليابان

كشف خبر غير صحيح، عن قانون ياباني قائم الآن، يمنع المرأة المطلقة من الزواج قبل مرور مائة يوم على الطلاق، وذلك فيما يشبه عدة المطلقة في الشريعة الإسلامية.

وحسب موقع "الحرة"، فقد رحب عشرات آلاف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بما قيل إنه قانون ياباني يفرض على النساء انتظار مئة يوم بين الطلاق والزواج الجديد "حفاظًا على الأنساب"، بما يشبه أحكام الشريعة الإسلامية.

وتقول "الحرة"، لكن هذا الخبر غير صحيح، فالقانون الذي ما زال قيد الدرس، يلغي شرط المئة يوم، وليس العكس، ما يعني أن في اليابان بالفعل قانونًا يمنع زواج المطلقة قبل مرور مائة يوم، ويريدون إلغاء هذا القانون.

وحسب فحص قامت به وكالة "فرانس برس"، جاء في منشور على مواقع التواصل أن "السلطات التشريعية في اليابان قررت فرض قانون يشبه عدّة الطلاق على النساء، وذلك بهدف منع المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها عن زوجها السابق".

لكن سفارة اليابان في المملكة العربية السعودية نفت هذا الخبر، وقالت في منشور على تويتر إن مشروعًا لتعديل القانون المدني قدم في الأول من فبراير الحالي "يتضمن إلغاء منع المطلقات من الزواج مجددا قبل انقضاء 100 يوم على طلاقهن"، وليس العكس.

وختمت السفارة تغريدتها بالإشارة إلى أن مشروع القانون المقدم هو "على عكس ما تم تداوله تمامًا"، أي أن المنع قائم ويطالبون بإلغائه.

وتناولت هذا الادّعاء أيضًا صفحة "اليابان بالعربي" التي تُعنى بتعريف القراء العرب باليابان وبدحض المنشورات المضللة والمبالغ فيها التي تتناول هذا البلد.

وحسب "الحرة"، قالت "اليابان بالعربي" أيضًا إن المقصود من مشروع القانون "الذي لم يسن بعد" هو عكس ما جرى التداول به.

وأوضحت أن هذا المشروع إن أقر "سيلغي ما شبهه البعض بعدّة الطلاق"، وهو القانون القائم في اليابان منذ أكثر قرن من الزمان.