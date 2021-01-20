"الآغا" لمرضى السكري: تجنب قيادة المركبات عند الشعور بانخفاض السكر

بعد تعرض شاب لحادث انقلاب مروع بمكة لهذا السبب

حذر أستاذ الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الآغا، قائدي المركبات من مرضى السكري بعدم الاستمرار في قيادة السيارة عند بدء الشعور بأعراض انخفاض السكر، مشيراً إلى أن مجموعة كبيرة من مرضى السكري لا يحسنون التصرف في المواقف الصعبة عند الشعور بانخفاض نسبة سكر الدم، رغم أنه يمكن تدارك الكثير من المواقف.



وتفصيلًا: جاء كلام البروفيسور الأغا بعد تعرض شاب لحادث مروري مروع، بعد أن فقد السيطرة على مركبته على طريق المغمس - عرفة ، بمكة المكرمة، وقال شقيقه إن انخفاض السكر عند أخيه كان وراء الحادث، ولم يتعرض لأذى من جراء الحادث برغم انقلاب المركبة مرتين وتعرضها للتلف، وغادر المستشفى وهو بأتم صحة وعافية.

وقال الآغا: كان بالإمكان تفادي هذا الحادث لو أحسن الشاب التصرف بإيقاف السيارة وإطفاء المحرك فورًا عند بدء الشعور بعدم الاتزان وانخفاض السكر، وطلب المساعدة من أي شخص أو بالاتصال بأحد أقاربه وتحديد موقعه؛ إذ يتم تقديم الكثير من النصائح لمرضى السكري وكيفية التصرف الحكيم عند المواقف الصعبة.



ولفت إلى أنه عند انخفاض مستوى السكر في الدم فإن مستويات الجلوكوز تصبح غير كافية لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة لمزاولة كافة النشاطات المختلفة، فهبوط معدل السكر في الدم يحدث عند مرضى السكري نتيجة لعدة عوامل أهمها تناول إحدى الوجبات أو نتيجة النشاط الجسماني الزائد، ومن إعراضه الشعور بالرجفة، الجوع الشديد، زيادة التعرق، تسارع نبضات القلب، الدوار، عدم التركيز، العصبية، فقدان الوعي.

وشدد على ضرورة تكثيف التوعية لمرضى السكري، وخصوصًا ما يتعلق بانخفاض وارتفاع نسبة سكر الدم، والغيبوبة السكرية؛ إذ إن التوعية ما زالت ضعيفة وتحتاج إلى تفعيل أكبر نحو مرض شغل اقتصاديات الصحة في جميع دول العالم.

وبين البروفيسور الأغا أنه يمكن علاج الحالات الخفيفة من هبوط السكر عبر تناول 15-20 غرامًا من الكربوهيدرات سريعة التمثيل التي يتم تحويلها لجلوكوز بسرعة في الجسم، مثل أقراص الجلوكوز والحلويات ومكعبات السكر، أو كوب من المشروبات السكرية أو عصير الفاكهة، ويجب إجراء فحص الدم بعد 15-20 دقيقة للتأكد مما إذا كانت مستويات الجلوكوز في الدم قد رجعت إلى المستوى الطبيعي، وإذا لم ترتفع فعندها يتم أخذ كمية أخرى من السكريات، وبعد ارتفاع مستوى السكر في الدم ينصح بتناول وجبة خفيفة أو وجبة كاملة للمساعدة في تثبيت مستوى السكر في الدم ، وفي حالات هبوط السكر الشديد التي قد تؤدي إلى الغيبوبة فأنه يجب طلب الإسعاف.