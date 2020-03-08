سفارة المملكة في السويد تدعو إلى الاتصال بـ "1177" عند الشك في أعراض "كورونا"

عدد الحالات المسجلة هناك بلغ 161 معظمها لأشخاص كانوا في شمال إيطاليا

دعت سفارة المملكة في السويد، المواطنين، إلى الاتصال بها عند الشك في أعراض "كورونا".

وقالت اليوم، عبر حسابها في "تويتر": معلومة: لمَن يُوجد في السويد من المواطنين السعوديين عند الشك في وجود أعراض فيروس كورونا -لا سمح الله- المسارعة بالاتصال بالرقم 1177 (الرعاية الصحية) والله خير الحافظين.

وكانت السلطات الصحية في محافظة ستوكهولم قد أعلنت، ظهر أمس السبت، تأكيد 21 حالة كورونا جديدة في المنطقة، فيما تمّ الإبلاغ عن ثلاث حالات معدية جديدة في Skåne.

وارتفع بذلك عدد الحالات إلى 161 حالة، حيث في يوم الجمعة، تمّ تأكيد ما مجموعه 43 حالة إصابة جديدة في البلاد.

وحسب السلطات، فإن معظم الحالات تعود لأشخاص كانوا في شمال إيطاليا، أو كانوا على تواصل مع أشخاص مصابين عائدين من إيطاليا.