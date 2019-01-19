فُتحت الجمجمة وخُفِّف الضغط .. إنقاذ مُسِن من جلطة دماغية بحفر الباطن

دخل "المستشفى المركزي" ووعيه متدهور ثم استرده تدريجياً بعد الجراحة

استقبل مستشفى حفر الباطن المركزي، مريضاً في العقد السابع من العمر في حالة حرجة بعد تعرُّضه لجلطة دماغية، أدّت إلى تدهور حالة الوعي لديه.

وبعد تقديم الإجراءات الطبية اللازمة للمريض تمّ نقله إلى قسم العناية مع وضع التنفس الصناعي، ثم أُجريت له أشعة مقطعية على الرأس بيّنت وجود جلطة دماغية مع تحوُّل دموي وضغط على خلايا المخ؛ ما يستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً للمريض.

أُدخل المريض غرفة العمليات؛ حيث تمّ فتح الجمجمة لتخفيف الضغط الناتج من الجلطة، وتكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث استرد المريض وعيه تدريجياً مع إزالة التنفس الصناعي، مع المتابعة في قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، لاستكمال تعافيه بإذن الله.

تأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.