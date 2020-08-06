لبنان تسجل 355 إصابة جديدة بـ"كورونا " و3 وفيات

ارتفع إجمالي المصابين إلى 5417 بينهم 1870 متعافياً

سجّلت لبنان، يوم الأربعاء، 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5417 إصابةً.

وتفصيلاً، ذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأربعاء، أنّه خلال الساعات الـ48 الماضية أجري 14470 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفعت فيه عدد حالات الشفاء إلى 1870، سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس وصل إلى 68 إذ تمّ تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ48 الماضية.