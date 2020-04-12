شرطة الرياض: القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا في عدة جرائم

من الجنسية الإثيوبية استهدفوا العمالة الوافدة بسلب ما معهم من نقود ومقتنيات بالقوة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن شرطة محافظة الدلم من القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، من الجنسية الإثيوبية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت باستهداف العمالة الوافدة، وسلب ما معهم من نقود ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح.

وضُبط بحوزتهم مسدسان وطلقات حية وأسلحة بيضاء وأجهزة جوال ومبالغ مالية من عملات نقدية متنوعة، حيث جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

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12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 02:37 PM

من الجنسية الإثيوبية استهدفوا العمالة الوافدة بسلب ما معهم من نقود ومقتنيات بالقوة

شرطة الرياض: القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود تورطوا في عدة جرائم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن شرطة محافظة الدلم من القبض على خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، من الجنسية الإثيوبية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت باستهداف العمالة الوافدة، وسلب ما معهم من نقود ومقتنيات بالقوة تحت تهديد السلاح.

وضُبط بحوزتهم مسدسان وطلقات حية وأسلحة بيضاء وأجهزة جوال ومبالغ مالية من عملات نقدية متنوعة، حيث جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة منطقة الرياض

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