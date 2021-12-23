الشاعر "بن محماس" يُحذّر من حسابات تنتحل شخصيته عبر "تويتر"

اشتُهر بقصائده ومشاركاته بالمحافل الوطنية التي تحظى باهتمام كبير

حذّر الشاعر المعروف مشعل بن محماس الحارثي، من وجود حسابات تنتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد "بن محماس" إخلاء مسؤوليته من أي حساب يحمل صورته أو اسمه عدا حسابه الوحيد في "تويتر" @MASHAL_ALHARTHY.

يُذكر أن الشاعر مشعل بن محماس، اشتهر بقصائده ومشاركاته في المحافل الوطنية، التي تحظى باهتمام كبير لدى متذوقي الشعر.