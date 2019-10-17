"آل الشيخ" يوجِّه بالتحقيق في فيديو لفتاة منتقبة تشتكي من المضايقة

غرَّد قائلاً: الآن سيتم فتح تحقيق في الموضوع وسيحاسَب المسؤول

وجَّه الرئيس العام لهيئة الترفيه تركي آل الشيخ بالتحقيق الفوري في مقطع فيديو لفتاة، تعمل في أحد المواقع بموسم الرياض، ظهرت من خلاله تشتكي من مضايقة تعرضت لها، ومن منعها من الجلوس بالقرب من المطاعم؛ كونها ترتدي النقاب!

وقال "آل الشيخ" من خلال صفحته على "تويتر": "الآن حالاً سيتم فتح تحقيق في موضوع الفتاة، وسيحاسَب المسؤول".

الرئيس العام لهيئة الترفيه تركي آل الشيخ هيئة الترفيه

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17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 12:14 AM

غرَّد قائلاً: الآن سيتم فتح تحقيق في الموضوع وسيحاسَب المسؤول

"آل الشيخ" يوجِّه بالتحقيق في فيديو لفتاة منتقبة تشتكي من المضايقة

قاسم الخبراني

الرياض

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وجَّه الرئيس العام لهيئة الترفيه تركي آل الشيخ بالتحقيق الفوري في مقطع فيديو لفتاة، تعمل في أحد المواقع بموسم الرياض، ظهرت من خلاله تشتكي من مضايقة تعرضت لها، ومن منعها من الجلوس بالقرب من المطاعم؛ كونها ترتدي النقاب!

وقال "آل الشيخ" من خلال صفحته على "تويتر": "الآن حالاً سيتم فتح تحقيق في موضوع الفتاة، وسيحاسَب المسؤول".

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الرئيس العام لهيئة الترفيه تركي آل الشيخ هيئة الترفيه

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