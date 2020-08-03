"الأرصاد" تبشّر بحالة ماطرة تستمر لـ 5 أيام وبدايتها غداً

قالت: تتسبّب في تساقط البَرَد والسيول على بعض المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم -بمشيئة الله-، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل، والتي تُصحب برياحٍ نشطة تصل سرعتها إلى 45 كيلو متراً في الساعة؛ قد تتسبّب في تساقط البَرَد والسيول على بعض مناطق: جازان وعسير والباحة.

كما توقعت "الأرصاد" استمرار فرص هطول أمطار متوسطة، ورياح نشطة مثارة للأتربة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة ونجران.

ودعت الهيئة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية وصفحة الإنذار المُبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 01:12 PM

قالت: تتسبّب في تساقط البَرَد والسيول على بعض المناطق

"الأرصاد" تبشّر بحالة ماطرة تستمر لـ 5 أيام وبدايتها غداً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم -بمشيئة الله-، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل، والتي تُصحب برياحٍ نشطة تصل سرعتها إلى 45 كيلو متراً في الساعة؛ قد تتسبّب في تساقط البَرَد والسيول على بعض مناطق: جازان وعسير والباحة.

كما توقعت "الأرصاد" استمرار فرص هطول أمطار متوسطة، ورياح نشطة مثارة للأتربة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة ونجران.

ودعت الهيئة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية وصفحة الإنذار المُبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

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