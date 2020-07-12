المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر.
وبيّنت أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر.
وبيّنت أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.