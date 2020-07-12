المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر.

وبيّنت أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 09:44 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في محافظات: الحناكية والعلا والمهد وينبع وبدر.

وبيّنت أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.

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