كوريا الجنوبية تسجل 5318 إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 5318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و54 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 570 ألفًا و414؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 4776.