الأمم المتحدة تطالب تركيا باحترام سيادة العراق بعد قصفها أراضيه

شدَّدت على ضرورة حماية السكان وحل النزاعات بالحوار



صحيفة سبق الإلكترونية – الرياض: طالبت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء تركيا باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه في كل الأوقات؛ وذلك بعد ساعات من قصف تركيا مناطق في شمالي العراق؛ ينشط فيها حزب العمال الكردستاني.

وقالت الأمم المتحدة في بيان مقتضب: "بعد الضربات الجوية في نينوى مع وصول تقارير تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين، نؤكد ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه في كل الأوقات"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وشدَّدت على ضرورة حماية السكان، وحل النزاعات من خلال الحوار والتعاون.