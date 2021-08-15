5143 انتهاكًا حوثيًّا بحق مدنيين في محافظة البيضاء اليمنية خلال الـ6 أعوام

توزعت ما بين جرائم القتل والإصابة الجسدية والإخفاء القسري والاعتقال والتعذيب

كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، عن ارتكاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًّا، 5143 انتهاكًا وجريمة إنسانية بحق المدنيين في محافظة البيضاء خلال الفترة من 2014 وحتى 2020م.

وأوضحت المنظمة في تقريرها بعنوان "البيضاء.. الانتقام المرعب" الذي أطلقته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته أمس بمحافظة مأرب، أن الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي تم رصدها وتوثيقها، توزعت ما بين جرائم القتل، والإصابة الجسدية، والإخفاء القسري، والاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ودور عبادة، ومنشآت تعليمية، ومنازل مواطنين وسيارات ومحال تجارية.

وأشار التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إلى أن فريق الرصد التابع للمنظمة، تمكن من توثيق 537 حالة قتل وتصفية، ارتكبتها مليشيا الحوثي لمواطنين أبرياء ومعارضين لها، وتوثيق 543 حالة إصابة جسدية، تنوعت ما بين القتل والإصابة بوسائل الطلق الناري المباشر والقنص والقصف المدفعي والطيران المسير على تجمعات ومنازل المواطنين، إضافة إلى ضحايا الألغام الأرضية، التي زرعتها المليشيا في طرق وحقول ومنازل وآبار المياه.

كما وثّق التقرير 2157 حالة اختطاف و112 حالة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي، بحق المدنيين خلال ست سنوات و122 حالة تعذيب.

وشملت الانتهاكات المرصودة من قِبَل المنظمة 1672 حالة انتهاك، شملت اعتداء وتفجير 1223 منزلًا سكنيًّا، ونهب وتدمير 131 مركبة ووسيلة مواصلات، و118 منشأة تجارية، و54 منشأة تعليمية، و48 دار عبادة، و33 منشأة حكومية.

وخلال المؤتمر الصحفي لإشهار التقرير، قدّم عدد من ضحايا الانتهاكات، شهادات حية عن الانتهاكات التي طالتهم، والجرائم الإنسانية التي تعرضوا لها من قِبَل مليشيا الحوثي، والتي عكست في مجملها حالة المعاناة التي يعيشها الضحايا.

وناشد الضحايا، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، والتدخل الجاد والفوري لإيقاف جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، وإجبارهم على الإفراج عن المختطفين والمخفيّين قسرًا دون قيد أو شرط، وإنهاء حصار المليشيا للقرى والسماح بدخول الغذاء والإغاثة والإسعافات إلى كل المديريات في المحافظة.