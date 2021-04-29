مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10418 نقطة

بتداولات بلغت 9 مليارات ريال لأكثر من 356 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 112.24 نقطة ليقفل عند مستوى 10418.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها تسعة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 356 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 339 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التصنيع، والبابطين، وسبكيم العالمية، وحلواني إخواني، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، و متطورة، وكهرباء السعودية، و بي سي آي، والراجحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.19% و 4.20%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والتصنيع، والإنماء، وإعمار، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والتصنيع، ودار الأركان، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 40.69 نقطة ليقفل عند مستوى 24209.11 نقطة، وبتداولات بلغت عشرة ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 191 ألف سهم تقاسمتها 611 صفقة.