اعتقالات في لندن.. توقيف 135 ناشطاً تظاهروا ضد تغير المناخ

كشف شرطة لندن اليوم الاثنين، أنها اعتقلت 135 شخصاً شاركوا في مظاهرات نظمتها جماعة إكستينكشن ريبليون للاحتجاج على تغير المناخ.
ووفقاً لـ"رويترز"، أغلق النشطاء طرقاً وجسوراً وميادين في مختلف أرجاء منطقة وستمنستر، حيث يوجد مقر الحكومة البريطانية؛ لدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انبعاثات الكربون.لندن شرطة لندن
أغلقوا طرقاً وجسوراً وميادين
كشف شرطة لندن اليوم الاثنين، أنها اعتقلت 135 شخصاً شاركوا في مظاهرات نظمتها جماعة إكستينكشن ريبليون للاحتجاج على تغير المناخ.
ووفقاً لـ"رويترز"، أغلق النشطاء طرقاً وجسوراً وميادين في مختلف أرجاء منطقة وستمنستر، حيث يوجد مقر الحكومة البريطانية؛ لدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انبعاثات الكربون.