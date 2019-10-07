اعتقالات في لندن.. توقيف 135 ناشطاً تظاهروا ضد تغير المناخ

أغلقوا طرقاً وجسوراً وميادين

كشف شرطة لندن اليوم الاثنين، أنها اعتقلت 135 شخصاً شاركوا في مظاهرات نظمتها جماعة إكستينكشن ريبليون للاحتجاج على تغير المناخ.

ووفقاً لـ"رويترز"، أغلق النشطاء طرقاً وجسوراً وميادين في مختلف أرجاء منطقة وستمنستر، حيث يوجد مقر الحكومة البريطانية؛ لدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انبعاثات الكربون.