فريق سعودي يقدم براءة ابتكار جهاز "كاشف الكورونا" لـ "الملكية الفكرية"

أكدوا أنه يستطيع رؤية الفيروس بالاعتماد على سرعة قياس "جيليكوز الدم"

تمكن فريق سعودي من ابتكار جهاز من شأنه رصد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وفق معطيات تختلف عن مجرد قياس درجة الحرارة، وتم تسجيله للفحص الموضوعي في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تمهيدًا لطرحه عالميًا باسم المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، يؤكد الفريق بقيادة المهندس سيف بن غازي الحيسوني أن "كاشف الكورونا" سيبدد كل المخاوف، ويستطيع رؤية الفيروس "التاجي" رأي العين - بإذن الله تعالى، كما ينظم الابتكار لقائمة من الجهود المبذولة من قِبل المملكة لمواجهة "كوفيد 19" علميًا وتقنيًا واحترازيًا.

وقال رئيس فريق الابتكار المهندس سيف الحيسوني لـٍ"سبق": ابتكار التعرف على الكورونا "covid19" يعتمد على مبدأ الابتكار الخاص بنا نفسه والذي تم تقديمه كابتكار لمنظمة الملكية الفكرية في سويسرا WIPO رقم WO2016110745A1 وتم النشر العالمي كابتكار سابق باسمنا بعنوان "التحاليل الطبية باستخدام الامتصاص الضوئي والمنطق الضبابي" وقد دعمنا هذا الابتكار بورقة علمية منشورة في مجلة علمية تم من خلال تجربته في المختبر IN-VITRO وأعطت تطابقًا بين النتائج المخبرية التقليدية والجهاز المصنع بآلية هذا الابتكار.

وأضاف: بناء على هذه المعطيات يأمل فريق الابتكار الحصول على نتائج في التعرف على فيروس كورونا المستجد COVID19 عبر الآلية التي تم تحقيق نتائج ممتازة على قياس الجيليكوز في الدم.

وتابع "الحيسوني"، "إنه ليس مجرد اختراع طبي آلي .. ولكنه منجز علمي تقني وطني نتشرف بتصنيعه لمساعدة البشرية جمعاء لمواجهة هذا الوباء وتجاوز محنته بجهد وطني سعودي يشارك بتقديمه الجميع من خلال المبادرة إلى إظهاره للجهود بشكله النهائي الذي يكون في متناول الإنسانية وخدمتها في كل مكان، بكل فخر واعتزاز، ونحن نتيح الفرصة لكل المنتجين السعوديين للمبادرة بالإنتاج والتسويق".

وأشار إلى أنه تم تسجيل هذا الابتكار مبدئيًا لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم وتاريخ، ليعتمد بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة في تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع انطلاقًا من المملكة العربية السعودية إلى الأمة كافة.

وكشف أن هذه مبادرة وطنية تقنية طبية تقدمها "اخترع التجارية" في إطار الجهود الصحية التي تقدمها مختلف الجهات لمواجهة ومكافحة وباء كورونا، بدءًا بالكشف المبكر الذي أثبت فعاليته في تحجيم الإصابة والحد من انتشاره، ومن ذلك منع العدوى بين الممارسين الصحيين من خلال متابعة الحالات المصابة بشكل آلي وفي أقل درجات المخالطة المكانية.

يُشار إلى أن فريق الابتكار يتكون من : المهندس سيف غازي الحيسوني رئيس فريق الابتكار، والدكتور ياسين محمد المناعي، والمهندس عدنان عمر الأحمدي، والمهندس أيوب محمد الزميع.