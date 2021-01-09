المسند عن أمطار السبت: متفرقة وتؤثر في هذه المناطق

الأرصاد: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الشرقية

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة على مناطق عدة اليوم السبت.

وقال عبر حسابه في تويتر: تشمل أجزاءً من مناطق #حائل جنوبي #الجوف شمالي #القصيم وتشمل أجزاءّ من #مكة #الباحة #عسير.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، وعسير؛ تمتد إلى مناطق: حائل، الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شرق ووسط وشمال المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، والغربية من المملكة.