"المسند" يتوقّع هطولات على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان

قال: رياح شمالية إلى شمالية شرقية نشطة قد تثير الغبار في الشرقية

أفاد أ.د عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة "تسميات"، بأن اليوم السبت يشهد توقعات مطرية ضعيفة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان.

وقال "المسند": متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في الشرقية.

وأشار إلى درجة الحرارة الكبرى المسجلة ظهر يوم أمس في بعض مدن السعودية، حيث بلغت في الدمام 45 وفي الأحساء 44.5 وفي القصيم 44، بينما بلغت في رفحاء 43.6 وفي شرورة 43.