الفتح ينهي علاقته مع البلجيكي "يانييك فيريرا"

أعلن مجلس إدارة نادي الفتح فسخ عقد مدرب الفريق الكروي الأول "البلجيكي" يانيك فيريرا بالتراضي.

يُذكر أن الفتح يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل فيها 20 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا.