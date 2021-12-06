ما سر نجاح سباق "الفورمولا 1" العالمي بجدة .. "الغربي" يجيب

قال إن المملكة تمكنت من النهوض بالرياضة السياحة والتقنية وجذب الاستثمارات العالمية

أكد الأمين العام لجمعية "إعلاميون"، ناصر بن فالح الغربي على أن الدعم غير المحدود من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - كان حجر الزاوية في القفزات المبهرة في تطور الرياضة السعودية وتحقيقها نجاحًا عالمية توجت باستضافة وطننا الغالي أكبر الأحداث الرياضية والمنافسات والفعاليات العالمية وفي مقدمتها سباقات فورمولا 1.

وأضاف "الغربي" لـ"سبق" أنه منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030 المباركة وبلادنا الغالية بقيادة أمير الشباب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تشهد تحولًا كبيراً في جميع مناحي الحياة والأصعدة كافة، ولا أبلغ من ذلك حرصه الكبير على تعزيز ريادة المملكة في مختلف الرياضات والمنافسات العالمية.

وأبان "الغربي" أن ذلك يأتي سعياً من قيادتنا الرشيدة في النهوض بحاضر ومستقبل المملكة العربية السعودية، ووضعها في مصاف الدول العالمية كوجهة سياحية واستثمارية وترفيهية، تمكنت المملكة من التطور والنهوض في العديد من المجالات السياحية والتقنية والفنية وجذب الاستثمارات العالمية نتيجة للاستقرار الاقتصادية والثورة التقنية والتسهيلات في العديد من المجالات المصاحبة لتحول المملكة إلى دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والخارجية.

واستطرد أمين عام جمعية "إعلاميون": يمكننا الاستلهام من كلمة سمو ولي العهد - حفظه الله - والتي قال فيها "إن مستقبل المملكة مبشر وواعد وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق، لدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل".

ونوّه أن لا ريب أن ما تشهده المملكة من استضافة أكبر سباقات الفورمولا 1 على مستوى العالم، والذي تحتضنه مدينة جدة منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، على مدار ثلاثة أيام، من 3 إلى 5 ديسمبر 2021 التي تقام على حلبةِ كورنيش جدة، الأسرع إنشاءً في تاريخ حلبات الفورمولا1، حيث تم بناؤها في ثمانية أشهر فقط، أكبر دليل على تفتق تلك الرؤية المباركة عن تحويل المملكة إلى واجهة سياحية واستثمارية وترفيهية على مستوى العالم.