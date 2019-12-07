مرتزقة روس يُسقطون طائرة مسيرة أمريكية قرب العاصمة الليبية

واشنطن تطالب باسترداد حطامها

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أن الجيش الأمريكي يعتقد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أمريكية مسيرة وغير مسلحة فُقِدت قرب العاصمة الليبية الشهر الماضي، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم السبت.

وأوضح قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، أن الاعتقاد أن من كان يدير الدفاعات الجوية في ذلك الوقت لم يكن يعلم أنها طائرة أمريكية مسيرة عندما أطلق النار عليها.

وأضاف "تاونسند" أن مُطلق النار يعلم الآن بالتأكيد هوية الطائرة ويرفض إعادتها، لكن واشنطن تصر على استرداد حطامها.

من جهته، بيّن المتحدث باسم القيادة العسكرية في أفريقيا الكولونيل كريستوفر كارنز، أن التقييم الأمريكي الذي لم يكشف عنه من قبل يخلص إلى أن من كان يدير الدفاعات الجوية عندما وردت أنباء إسقاط الطائرة المسيرة يوم 21 نوفمبر كانوا إما متعاقدين عسكريين خاصين من روسيا أو الجيش الوطني الليبي.



ومن جانبه، أشار مسؤول في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً إلى أن مرتزقة روساً هم المسؤولون فيما يبدو.