فاوتشي ينصح بالالتزام بإستراتيجية الجرعتين من لقاحات كورونا

قال: التحوُّل إلى إستراتيجية الجرعة الواحدة قد يحد من مدى الوقاية

قال أنتوني فاوتشي؛ كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه لا بد لواشنطن الالتزام بإستراتيجية الجرعتين من لقاحَي فايزر / بيونتك، وموديرنا.

وقال فاوتشي؛ إن تأجيل جرعة ثانية من أجل تطعيم مزيدٍ من الأمريكيين ينطوي على مخاطر.

وحذّر من أن التحوُّل إلى إستراتيجية الجرعة الواحدة قد يحد من مدى وقاية المواطنين من الفيروس، ويمكّن من انتشار سلالاته الجديدة الأكثر قدرة على العدوى، وربما يزيد شكوك الأمريكيين المترددين بالفعل من أخذ اللقاح.

وأفاد فاوتشي؛ في تقرير نشرته "واشنطن بوست" في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين "نحن نبلغ الناس بأن الجرعتين هما ما ينبغي لكم أخذهما.. ثم نقول: عفواً، غيّرنا رأينا".

وكان فاوتشي؛ قد قال يوم الأحد، إنه يشجّع الأمريكيين على قبول أيّ من اللقاحات الثلاثة المتاحة، ومنها جونسون آند جونسون، الذي نال الموافقة في الآونة الأخيرة، وفق "روسيا اليوم".

وأقرّت الحكومة الأمريكية لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة، يوم السبت، ليكون ثالث لقاح متاح في الولايات المتحدة بعد فايزر / بيونتك وموديرنا ثنائيي الجرعة.