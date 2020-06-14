"الصحة": بهذا السلوك يصبح تعرضك للإصابة بكورونا أعلى.. فلا تكن الرقم التالي

أعلنت اليوم تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة

جددت وزارة الصحة تحذيراتها عبر التقرير اليومي لفيروس كورونا، بقولها إن تعرضك للإصابة بالفيروس يصبح أعلى عند ذهابك دون لبس الكمامة ودون تعقيم يديك ولم تحقق التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة، منها 1735 في ‫الرياض، كما سجلت 2172 حالة تعافٍ.

فيروس كورونا الجديد

11

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 04:17 PM

أعلنت اليوم تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة

"الصحة": بهذا السلوك يصبح تعرضك للإصابة بكورونا أعلى.. فلا تكن الرقم التالي

محمد المواسي

الرياض

2 15,164

جددت وزارة الصحة تحذيراتها عبر التقرير اليومي لفيروس كورونا، بقولها إن تعرضك للإصابة بالفيروس يصبح أعلى عند ذهابك دون لبس الكمامة ودون تعقيم يديك ولم تحقق التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة، منها 1735 في ‫الرياض، كما سجلت 2172 حالة تعافٍ.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020