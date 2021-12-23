الاتحاد يستقبل "حمدالله" .. والتوقيع الرسمي خلال فترة "الميركاتو الشتوي"

يستقبل نادي الاتحاد، السبت المقبل، لاعب فريقه الكروي الأول "المغربي" عبد الرزاق حمدالله، المنضم لصفوف النادي الجداوي، والتوقيع - رسميًا - خلال فترة التسجيل في فترة "الميركاتو الشتوي".

وأعلن الاتحاد الأسبوع الماضي التعاقد مع "حمدالله" القادم من نادي النصر، لمدة موسم ونصف الموسم.

وكان اللاعب المغربي قد تعاقد مع النصر في موسم 2018-2019، وحقق معه 3 بطولات، بالإضافة إلى لقب هداف الدوري.

الاتحاد عبدالرزاق حمدالله

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23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 11:23 PM

الاتحاد يستقبل "حمدالله" .. والتوقيع الرسمي خلال فترة "الميركاتو الشتوي"

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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يستقبل نادي الاتحاد، السبت المقبل، لاعب فريقه الكروي الأول "المغربي" عبد الرزاق حمدالله، المنضم لصفوف النادي الجداوي، والتوقيع - رسميًا - خلال فترة التسجيل في فترة "الميركاتو الشتوي".

وأعلن الاتحاد الأسبوع الماضي التعاقد مع "حمدالله" القادم من نادي النصر، لمدة موسم ونصف الموسم.

وكان اللاعب المغربي قد تعاقد مع النصر في موسم 2018-2019، وحقق معه 3 بطولات، بالإضافة إلى لقب هداف الدوري.

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