الأمم المتحدة تدين استخدم الأمن السوداني الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

"باشليه" وصفته بالأمر المعيب

أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم "الخميس"، استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين، بعد مقتل 15 محتجاً أمس في يوم اعتُبر الأكثر دموية منذ انقلاب 25 أكتوبر.

وقالت "باشليه": "إن استخدام الذخيرة الحية مجدداً أمس ضد المتظاهرين أمر معيب تماماً"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل غاز مسيل للدموع على المحتجين الرافضين للحكم العسكري.

وعادت الاتصالات الهاتفية صباح اليوم بعد انقطاع خلال عملية قمع التظاهرات.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن خدمة الإنترنت تعود تدريجياً.