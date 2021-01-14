مصادر: إدارة "ترامب" ألغت إدراج 3 شركات صينية عملاقة على القائمة السوداء

بينها "علي بابا" و"تينسنت"

نقلت "رويترز" عن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر اليوم (الخميس)، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت خططًا لإدراج شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة: علي بابا، وتينسنت، وبايدو في القائمة السوداء، مما قدم مهلة قصيرة لكبرى الشركات في بكين وسط حملة أوسع من جانب واشنطن.

وذكر أحد الأشخاص أن واشنطن تخطط مع ذلك للمضي قدمًا هذا الأسبوع، في محاولة لإضافة ما يصل إلى تسع شركات صينية أخرى إلى القائمة.

ويمثل قرار تعليق خطط إضافة عمالقة التكنولوجيا الصينيين صفعة لصقور الصين في الإدارة، الذين كانوا يسعون إلى ترسيخ إرث الرئيس المنتهية ولايته المتشدد على الصين قبل انتهاء رئاسته في 20 يناير.

وكان عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا، وعملاق محرك البحث بايدو، وقائد ألعاب الفيديو تينسنت، التي تمتلك تطبيق المراسلة WeChat، على القائمة المختصرة لإضافتها إلى كتالوج الشركات العسكرية الصينية المزعومة، التي كانت ستعرضهم لحظر استثمار أمريكي جديد.