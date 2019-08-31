بعد ثلاثية جدة.. الاتحاد يواجه العهد اللبناني في إياب دور الـ32

في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.. المريخ يلتقي الوداد

يستضيف فريق العهد اللبناني نظيره الاتحاد مساء اليوم السبت على ملعب المدينة الرياضية في بيروت في إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد على ملعب "الجوهرة المشعة"، سجلها كل من رومارينيو ومروان دا كوستا وأليكساندر بريجوفيتش.

ويبدو الاتحاد أقرب إلى التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدفَيْن لضمان العبور إلى المرحلة المقبلة.

في المقابل، تبدو مهمة بطل لبنان صعبة بعض الشيء؛ إذ يحتاج الفريق للفوز برباعية نظيفة لتخطي عقبة أحد أقوى المرشحين للتتويج باللقب هذا العام.

وفي مباراة أخرى يستضيف المريخ السوداني نظيره الوداد المغربي على ملعبه في أم درمان في ذهاب دور الـ32 من البطولة. ويسعى المريخ لتحقيق نتيجة إيجابية، واستغلال عاملَي الأرض والجمهور أمام بطل المغرب لتسهيل مهمته قبل مباراة العودة في الدار البيضاء.

في المقابل، يتطلع الوداد لتحقيق بداية قوية في مباراته الرسمية الأولى خلال الموسم الجديد تجنبًا للحسابات المعقدة في لقاء العودة على ملعبه ووسط أنصاره.