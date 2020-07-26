سلسلة انفجارات تضرب قاعدة عسكرية بضواحي بغداد

تستخدم مستودعاً للذخيرة للشرطة والميليشيات

أعلن الجيش العراقي أن ما لا يقل عن انفجارين وقعا في قاعدة عسكرية بضواحي بغداد الجنوبية اليوم (الأحد).

ولم يقدم الجيش مزيدًا من التفاصيل.

من جهتها أفادت خلية الإعلام الأمني بأنه في الساعة السادسة وأربعين دقيقة بعد عصر اليوم حدث انفجاران متتاليان في منطقة السيدية قرب طريق الحلة - بغداد، تحديدًا في قاعدة الصقر؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جانبها ذكرت مصادر أمنية أن عدة انفجارات وقعت، وأن الشرطة العراقية وميليشيات مسلحة تستخدم القاعدة مستودعًا للذخيرة.