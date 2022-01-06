لضمان سلامة زائريها.. مكتبة الحرم المكي تُعَقِّم جميع محتوياتها بشكل يومي

هيَّأت كل الخدمات التي تُقدِّمها بطريقة آمنة لمنسوبيها والباحثين والمطلعين

حرصًا من مكتبة الحرم المكي الشريف على حفظ وسلامة منسوبيها ومرتاديها، أوضح الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والبحث العلمي مدير عام مكتبة الحرم المكي الشريف الأستاذ عبدالله بن حمد الصولي، أن المكتبة تعمل على تطبيق كل الالتزامات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ من خلال العمل بشكل يومي ودوري وباستمرارية في تعقيم محتوياتها من كتب ومخطوطات ودوريات وصحف.

وأضاف أنه لحصول الزائر والمستفيد على الخدمة المطلوبة، تعمل رحلة تعقيم محتويات المكتبة بدءًا من الاستلام والاطلاع إلى الانتهاء، لتنتقل بعد ذلك إلى مرحلتي التعقيم اليدوي، ومن ثم إلى أجهزة التعقيم المختصة التي تعمل وفق طبقة الأوزون؛ وذلك لضمان تحقيق أكبر قدر من نسبة التعقيم حفاظًا على سلامة الجميع.

وأكد "الصولي" أنه تم مسبقًا تهيئة كل الخدمات التي تقدّمها المكتبة بطريقة آمنة تضمن السلامة الصحية لمنسوبيها والباحثين والمطالعين والزوار وطلبة العلم.

واختتم عبدالله الصولي تصريحه بأن ذلك جاء حرصًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة شؤون المكتبات والبحث العلمي في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار والحجاج والعمار وطلبة العلم، وبدعم مستمر من فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المكتبات والبحث العلمي الدكتور أحمد بن فهد الشويعر وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز السديس؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر الميامين -حفظهم الله- وإبرازًا لجهود الدولة التي أتاحت لهذا الصرح الثقافي العمل في مسيرة المبادرات والمساهمات في تحقيق (خطة الرئاسة التطويرية ٢٠٢٤) المستمدة من (الرؤية الوطنية ٢٠٣٠).