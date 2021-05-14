الأمير تركي بن محمد بن فهد يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر

داعياً المولى أن يحفظ خادم الحرمين ويمتعه بالصحة والعافية

رفع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والوطن بخير وصحة وسلامة وعزة ورفعة.

كما رفع التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويعيد هذه المناسبة عليه بالخير والمسرات، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وازدهاره في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -.