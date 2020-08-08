هولندا تعلن وفاة زوجة سفيرها لدى لبنان جراء انفجار بيروت

متأثرة بجروح خطيرة تعرضت لها أثناء تواجدها بمنزلهما

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية أن زوجة السفير الهولندي في لبنان توفيت يوم السبت، بعد إصابتها بجروح خطيرة في الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت يوم الثلاثاء.



وقالت الوزارة، وفق "رويترز": السيدة هيدويغ والتمانس موليير، "55 عامًا" أصيبت جراء الانفجار عندما كانت تقف بجانب زوجها السفير جان والتمانس في غرفة المعيشة بمنزلهما في بيروت.



وتسبب انفجار يوم الثلاثاء في أضرار جسيمة للسفارة الهولندية، وأعلن رئيس وزراء هولندا مارك روته، بوقت سابق عن إصابة 5 أشخاص في سفارة هولندا ببيروت، بينهم زوجة السفير، بانفجار مرفأ المدينة الذي خلف أكثر من 150 قتيلًا وآلاف الجرحى.