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لفت إلى أن السعودية ليس لها رأي في بقاء حكومة "ميقاتي" أو رحيلها

وزير الخارجية: أصول الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة "حزب الله"

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت: "إن الأزمة مع لبنان تعود أصولها إلى هيمنة ميليشيا حزب الله".



وبيّن في تصريحات خلال مشاركته في قمة العشرين بروما أن السعودية ليس لها رأي فيما إذا كانت الحكومة اللبنانية بقيادة نجيب ميقاتي يجب أن تبقى أو ترحل، وفقًا لـ"رويترز".



وأوضح الوزير أن المحادثات مع إيران ودية، لكنها لم تحرز تقدمًا كبيرًا.