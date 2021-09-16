الرئيس الفرنسي يعلن مقتل أحد قادة تنظيم داعش على أيدي القوات الفرنسية

في الصحراء الكبرى الإفريقية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، أن قوات بلاده قتلت قائدًا لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر: "إن قائد التنظيم الإرهابي تم تحييده على أيدي القوات الفرنسية"؛ مشيرًا إلى أن هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.