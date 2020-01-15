"الإخبارية" تستعين بتقرير "سبق" عن حديقة 11 بمكة المكرمة

الأهالي يشيدون بدورها في نقل معاناتهم

وقفت قناة "الإخبارية"، مساء اليوم، ميدانياً على حديقة 11 بمخطط الشرائع مستشهدة بتقرير "سبق"، والذي جاء بعنوان "بعد يومَيْن من حملة البلدية.. الألعاب الهوائية والكهربائية تعود إلى حدائق شرائع مكة".

والتقى مراسل "الإخبارية" الزميل بهاء عسكر برئيس بلدية الشرائع المهندس ممدوح العبيد، والذي أوضح أن الحديقة تبلغ مساحتها قرابة 37 ألف متر مربع، وتجاوبت البلدية مع مناشدة الأهالي، وقامت بحملة صادرت من خلالها الألعاب الهوائية والكهربائية، وغرّمت أصحابها، وكثفت من وجود دورياتها في الموقع؛ لضمان عدم عودتها له مستقبلاً.

وأضاف المهندس "ممدوح" أن البلدية تقوم من خلال المراقبين بمتابعة الحديقة والباعة الجائلين، ومنع مثل هذه الظواهر السلبية وتكرارها.

بدورهم، عبّر أهالي الحديقة عن شكرهم لـ"سبق"، ونقلها الصورة، مؤكداً أحدهم أنها أول مرة يستطيع تناول طعام الغداء في الحديقة بعد إزالة المخالفات التي كانت تعكّر صفوهم، وما قد تسببه من أخطار لهم.

وناشدوا أمانة العاصمة إكمال مرافق الحديقة من حيث السنتر، والذي يحيط به سياج حديدي لعدة سنوات، ومن المفترض أن يكون في وسطه نافورة تزيد الموقع جمالاً، ومطالبين بتوفير دورة مياه فيها مما يجعل كبار السن والأطفال يجدون صعوبة للبحث عن دورة مياه.