تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي

أصدر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، قرارًا بتثبيت المهندس عبد الله بن حمد عواف، رئيسًا لبلدية مركز السهي، التابع لمحافظة صامطة.

ويعد "عواف" من الكفاءات المميزة، ويمتلك خبرة كبيرة في مجال العمل البلدي؛ حيث ساهم في تطوير المركز والقرى التابعة له منذ استلامه مهام الرئاسة للبلدية؛ حيث لمس المواطنون مجهوده الكبير لتحسين وتطوير المركز.

وقدم "عواف" شكره لأمين جازان على منحه هذه الثقة الكبيرة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعينه على أداء الأمانة والارتقاء بالبلدية للوصول إلى الهدف المنشود.