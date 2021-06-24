استقالة رئيس الوزراء الجزائري ..والأسباب غير معلومة

"تبون" يكلف حكومة جديدة

أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر، استقالة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، اليوم (الخميس)، مما يفتح المجال أمام الرئيس عبد المجيد تبون لتكليف حكومة جديدة، لكن أسباب تنحي "جراد" لا تزال غير معلومة.

وستتصدر معالجة الأزمة المالية والاقتصادية العميقة، التي نتجت عن تراجع أسعار النفط أولويات الحكومة الجديدة، وفقاً لـ"رويترز".