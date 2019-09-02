تدخّل طبي سريع ينقذ طفلًا عانى من التهاب سحائي وانقطاع التنفس

نفّذه فريق العناية بمستشفى الأطفال بالطائف وحالة المريض جيدة

نجح الفريق الطبي في العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالطائف، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر شهرين كان يعاني من نوبات انقطاع في التنفس مع وجود تغير في لون الجسم.

وأثناء دخوله للعناية المركزة، انقطع التنفس عن الطفل، وتدخل الفريق بوضع أنبوب في القصبة الهوائية، ووضعة على جهاز التنفس الصناعي، وعمل الفحوصات اللازمة له للتمكن من معرفة سبب انقطاع التنفس.

وبعد ظهور النتائج المخبرية، اتضح أن الطفل يعاني من التهاب سحائي "حمى شوكية" ووجود التهاب آخر في الرئة، واكتشاف جرثومة في الدم، وأعطي العلاج اللازم لمدة أسبوعين.

وبحمد الله تحسنت حالة المريض، وتم فصل الجهاز التنفسي الصناعي وتحويلة إلى أقسام التنويم لمتابعة حالته وخروجه من المستشفى بصحة جيدة وحالته مستقرة.