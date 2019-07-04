عقب تحذير السفارة وتأكيد القنصلية في تركيا.. سعوديون يتفاعلون: هذه الدول أجمل

أطلقوا وسمًا تناقلوا خلاله صورًا ومقاطع فيديو لمدن سياحية ووجهات أخرى

بعد تأكيد القنصلية السعودية بإسطنبول سرقة السياح السعوديين، وتحذير ‏السفارة السعودية في تركيا من عمليات نشل يتعرض لها السياح السعوديون؛ تفاعل المواطنون عبر حساباتهم بـ"تويتر"‏ بتغريدات دعت إلى عدم الذهاب إلى تركيا؛ حيث قاموا بوضع كثير من الأماكن السياحية البديلة في مختلف دول العالم، مدللين على أنها الأجمل والأنسب والأرخص من تركيا؛ حيث أطلقوا وسم #تركيا_غير_آمنة تناقلوا خلاله مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لمدن سياحية ووجهات أخرى للسعوديين تكون بديلاً عن تركيا؛ كجورجيا والبوسنة وغيرها.

حيث كتب عبد الكريم: أذربيجان أفضل وأرخص من تركيا تصلح للعوائل ونسبة الأمان فيها مرتفعة.

أما عبد الله فغرد: أنصح بالبوسنة؛ مناظر مجنونة، وأيضًا كازخستان المناظر عالم ثاني تستحق الزيارة.

فيما كتب أبو حسام ‏بما أن النوايا التركية بانت تجاه المملكة ‏يجب أن تتم مقاطعة السياحة التركية؛ لأن الاقتصاد التركي قائم على السياحة،‏ فيوجد في مملكتنا الحبيبة العديد من المناطق السياحية؛ ومن هذه المناطق محافظة المندق ببلاد زهران.

وكتبت نوف: النمسا وليست غالية أسعارهم جدًّا معقولة، وتعاملهم جدًّا راقي ولا أحد يسرقك أو يهينك أو ينصب عليك والريف الألماني والريف السويسري تستاهل أنكم تزورونها والبوسنة جميعهم بديل ممتاز عن تركيا.

وغرّد عبد العزيز القاسم: كوسوفا للسياحة السعودية بديل ممتاز عن تركيا، وبتصوري أن تكرار زيارة تركيا من قبل العائلات السعودية أصابهم بالملل، وسمعت هذا من كثيرين، الناس تحب التجديد، وكوسوفا ومنطقة البلقان عمومًا جنة، وهي لا تعدم الكافيهات والمطاعم الفخمة والفنادق المميزة، وبأسعار أرخص من تركيا.

وكتب مجد: "أذربيجان جورجيا إندونيسيا قرقيزستان الفلبين ماليزيا سيرلانكا ‏البدائل متوفرة للي عذره الطبيعة والجبال أيضًا هذه الدول أمنة وجميلة".

يذكر أن القائم بالأعمال في القنصلية السعودية بإسطنبول مشاري الذيابي؛ أكد أن السرقات التي يتعرض لها السياح السعوديون في تركيا متنوعة، وفي أكثر من مكان خاصة في إسطنبول والمناطق السياحية والمولات، مشيراً إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في عدد السياح خلال الفترة الماضية مقارنة بالأعوام السابقة.