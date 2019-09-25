الرياض.. إغلاق مصنع مراتب وبطانيات يستخدم مواد رديئة بحي الفيصلية

خلال جولة تفتيشية لمراقبي بلدية البطحاء

ضبطت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء، مستودعًا مخالفًا بحي الفيصلية خُصص لتصنيع المراتب والألحفة والبطانيات باستخدام مواد رديئة وتجهيزها للبيع بعد وضع أسماء علامات تجارية شهيرة عليها.

وأغلقت البلدية الموقع المخالف، وقيدت بحقه الإجراءات الجزائية بحق المخالفين وفق ما تقتضيه الأنظمة.

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25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 06:57 PM

خلال جولة تفتيشية لمراقبي بلدية البطحاء

الرياض.. إغلاق مصنع مراتب وبطانيات يستخدم مواد رديئة بحي الفيصلية

فهد الغبيوي

الرياض

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ضبطت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء، مستودعًا مخالفًا بحي الفيصلية خُصص لتصنيع المراتب والألحفة والبطانيات باستخدام مواد رديئة وتجهيزها للبيع بعد وضع أسماء علامات تجارية شهيرة عليها.

وأغلقت البلدية الموقع المخالف، وقيدت بحقه الإجراءات الجزائية بحق المخالفين وفق ما تقتضيه الأنظمة.

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