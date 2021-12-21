"صحة الشرقية" تبدأ تقديم اللقاحات للفئة العمرية من 5- 11 عاماً بمركز الظهران اكسبو

ضمن خطتها الوقائية لحماية أطفالنا.. وتوافد المواطنين والمقيمين لتلقي الجرعة التنشيطية

بدأت الصحة بالشرقية أمس الثلاثاء، بدء تطعيم الفئة العمرية من «5 - 11» عاماً باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك ضمن خطتها الوقائية لحماية أطفالنا من المتحورات والمضاعفات مؤكدة أن احتساب الفئة العمرية سيكون بالتاريخ الميلادي.

وبدأ مركز لقاحات كورونا الظهران اكسبو صباح الأمس، باستقبال الفئة العمرية من ٥ إلى ١١ عاماً كما أكد مدير العلاقات العامة بصحة الشرقية مطلق الجلعود أن الأولوية ستكون للأطفال الذين يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.

وستتم إتاحة المواعيد لبقية الفئات قريباً، مؤكداً أن إتاحة التطعيم لهذه الفئة، يأتي حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات، حيث استعدت مراكز اللقاح لاستقبال الأطفال وتهيئة المكان لهم بالرسومات الكرتونية وبتوزيع الهدايا للأطفال.

وأشار "الجلعود" إلى رفع جاهزية مراكز اللقاح لاستقبال المستفيدين من فئة الأطفال والراغبين بالحصول على الجرعة التنشيطية، مبيناً أنه بعد السماح بتلقي الجرعة التنشيطية بعد مرور ثلاثة أشهر من أخذ الجرعة الثانية قام المواطنون والمقيمون بالتوافد لمركز اللقاحات لتلقي الجرعة التنشيطية؛ حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية بمركز لقاحات الظهران للضعف منذ اليوم لاستقبال المستفيدين.

وذكر أن الجرعة التنشيطية متاحة بجميع مراكز اللقاحات بالمنطقة الشرقية، والحجز عبر تطبيق صحتي أو توكلنا متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.