روسيا تسجّل 20992 إصابة جديدة بكورونا و758 وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و758 وفاة.

وأفاد مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6705523 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 174485 وفاة منذ بدء الجائحة.