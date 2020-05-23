اليابان تسجل 12 وفاة و17 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 814 حالة

سجلت اليابان، اليوم، 12 حالة وفاة، و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان، بأن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 814 حالة وفاة؛ فيما ارتفع عدد المصابين إلى 16545 إصابة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 11:53 AM

إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 814 حالة

اليابان تسجل 12 وفاة و17 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت اليابان، اليوم، 12 حالة وفاة، و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان، بأن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 814 حالة وفاة؛ فيما ارتفع عدد المصابين إلى 16545 إصابة.

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