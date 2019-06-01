"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المدينة المنورة

تستمر حتى الساعة الـواحدة من صباح يوم الأحد

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بتكوّن سحب رعدية ممطرة يصحبها تدنٍّ في الرؤية ورياح سطحية نشطة، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل: المدينة المنورة، محافظة الحناكية، محافظة المهد، محافظة العيص، محافظة ينبع، محافظة وادي الفرع، والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ1 من صباح يوم الأحد.