للوصول إلى مليون متطوع.. "أمانة جدة" تُواصل تقديم الفرص التطوعية للمواهب الإبداعية

وفق منظومة متكاملة ومُحكمة لإبراز المبدعين بما يتماشى ورؤية 2030

واصلت أمانة جدة إتاحة الفرص للمواهب باختيار ما يناسبهم من أعمال؛ وفق منظومة متكاملة ومُحكمة لدعم تلك المواهب وإبراز المجهودات الإبداعية بحسب اختصاصاتهم ومواهبهم بما يتماشى ورؤية 2030، ضمن جهودها في دعم المواهب والأعمال التطوعية.

وقال مدير عام العلاقات المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة: إن البرامج التطوعية الرائدة لأمانة جدة، أتاحت لكثير من الموهوبين بجميع فئاتهم، فرصًا استثنائية لإبراز الأعمال الإبداعية مقابل ساعات تطوعية في كل المجالات من (المونتاج والإخراج- "الموشن جرافيك"- والفن الرقمي وغيرها من الهوايات)؛ حيث تستهدف الأمانة، أكثر من مليون متطوع بما يواكب تطلعات رؤية المملكة للتحول نحو استثمار طاقات المجتمع بتفعيل العمل التطوعي من خلال تطوير آلياته، وتكثيف التدريب والحوافز وحساب الساعات التطوعية للموهوبين، إضافة لتعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.